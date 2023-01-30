Глава Минздрава Мурашко: запас лекарств формируется перед каждым сезонным всплеском

Еще до ожидаемого сезонного всплеска различных болезней в России формируется достаточный запас лекарств для их лечения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость обеспечения в стране резерва самых востребованных лекарств в определённый промежуток времени. В частности, это касалось осенне-зимнего периода, так что данный запас позволял бы избегать возникновения ажиотажной ситуации на рынке. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что его ведомство авансирует закупки лекарственных препаратов и создаёт запас на срок не менее четырёх месяцев перед каждым ожидаемым сезонным подъёмом заболеваемости.

"Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъёма заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это ещё актуально, и коронавирусной инфекцией, — заявил министр в эфире канала "Россия 24". — В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее четырёх месяцев".

Создаётся и постоянно поддерживается запас лекарственных средств и для граждан, входящих в льготные категории, причем также на четыре месяца. В отношении сети коммерческих аптек данный запас формируется на срок до двух месяцев, в зависимости от вместимости складов. Мурашко также заявил о необходимости создания дополнительных механизмов, своевременно обеспечивающих логистику аптечной и оптовой сети, поскольку при повышенном спросе на те или иные препараты их поставку следует осуществлять незамедлительно с учётом масштабов нашей огромной страны.

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