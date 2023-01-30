Нутрициолог Юзуп: авокадо может быть слишком жирным для человека

Хотя в состав авокадо и входят жиры, оно считается полезным продуктом. Однако употреблять этот фрукт следует в меру.

Уже длительное время авокадо не является экзотикой для граждан России и продаётся во многих магазинах. Известно, что в его состав входят так называемые здоровые жиры, поэтому данный фрукт является полезным. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицине Ирина Юзуп даже называет авокадо диетическим.

"При всей свой жирности и высокой калорийности, авокадо — диетический продукт, — рассказала Ирина Юзуп "Аргументам и фактам". — Оно не содержит холестерина и углеводов, а все жиры в его составе усваиваются на 100%. Наши предки, проживавшие на территории современной России, не употребляли этот плод, поэтому у современных людей авокадо может не усваиваться до конца, перегружать иммунную систему, вызывая системное воспаление".

Так что употреблять авокадо в неограниченном количестве точно нельзя. Некоторым людям оно может быть и вовсе противопоказано. К примеру, тем, у кого есть аллергия к его индивидуальным компонентам, или тем, кто находится на диете, поскольку авокадо содержит много калорий. Беременным следует соблюдать осторожность при употреблении авокадо, так как исследования показывают связь между этим продуктом и низким весом ребёнка при рождении.

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