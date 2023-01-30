Инфекционист Сапронов: грипп может вызвать поражения сердца, боли в суставах и энцефалит

Не стоит относиться к гриппу легкомысленно, поскольку эта болезнь способна на самые разные осложнения, как рассказал врач-инфекционист Георгий Сапронов. В группе риска пожилые люди.

В большинстве случаев грипп проходит сам по себе и не требует специфического лечения. Среднестатистический человек болеет гриппом с периодичностью раз в один-два года. Но у некоторых людей эта болезнь может спровоцировать серьёзные осложнения, к которым относятся боли в суставах, энцефалит и даже поражения сердца. Такое мнение высказал заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.

"Многие наши граждане достаточно легкомысленно относятся к этой прививке и не делают ее, — рассказал доктор Сапронов в беседе с "Москва-24". — К нам пришел хорошо известный свиной грипп. Его особенность в том, что он вызывает целый ряд осложнений. Это в первую очередь суставной синдром. Грипп напрямую поражает сердечную мышцу. Изменения, которые возникают при гриппе, могут на долгое время остаться и тем самым осложнить жизнь пациентов".

Он подчеркнул, что сейчас, когда по планете распространяется свиной грипп, лучше проходить через вакцинацию. Болезнь может активировать механизмы в организме, запускающие аутоиммунные процессы, которые приведут к поражениям суставов. А проблемы с сердцем особенно опасны для людей старшего возраста.

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