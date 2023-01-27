Центр "Жизнь 3D" в Челябинской области помогает наркоманам бороться с зависимостью

Программа "12 шагов" помогает многим людям избавиться не только от алкогольной зависимости, но и от наркотической. В Челябинской области (посёлок Старокамышинск) Центр социальной адаптации "Жизнь 3D" оказывает нуждающимся помощь по данной программе.

"Она (Программа "12 шагов". — Прим. ред.) была разработана ещё в 30-е годы 20 века. То есть сначала она применялась для лечения алкоголиков, а потом для наркозависимых. Теперь такие люди получили возможность начать здоровую жизнь", — рассказала психолог Центра Ольга Викторова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня"

Каждый шаг программы имеет своё значение, отмечает специалист. В качестве первого, например, необходимо признать своё бессилие перед зависимостью и потерю самоконтроля. Перейти на следующий этап можно только после полного освоения предыдущего.

"Мы не привозим пациентов силой. Мы всё время считаем, что человек должен хотя бы на пять минут согласиться поехать. Зависимый человек через такое время уже может передумать, но эти пять минут согласия очень важны, потому что потом человек будет помнить, что сам хотел поехать. И у него будет всё получаться", — резюмировала Викторова.

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