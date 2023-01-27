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Терапевт Спахов: в чёрной икре есть полезные вещества, но их мало

Здоровье

Существует устойчивое мнение о пользе чёрной икры для здоровья. Однако врач считает, что селедка гораздо полезнее.

Терапевт Спахов: в чёрной икре есть полезные вещества, но их мало

Чёрную икру издавна называют очень полезным для здоровья продуктом за счёт якобы высокого содержания различных микроэлементов, витаминов и минералов, включая жирные кислоты Омега-3. В соответствии с распространённой точкой зрения, чёрные икра особенно полезна для людей, ослабленных теми или иными болезнями, поскольку помогает восстанавливать силы. Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов полагает, что полезные вещества в икре есть, но их мало.

"Если говорить абстрактно, то в икре есть полезные вещества, ведь они нужны для роста малька. Но с другой стороны, то, что нужно для его развития на первых этапах, это, по сути, — ничто для человека, дозы для него оказываются мизерными, — рассказал Спахов "Аргументам и фактам". — В 100 г селедки Омега-3 примерно в два с половиной раза больше, а в иваси больше в пять-шесть раз. В мясе, птице, рыбе и особенно в говяжьей печени 25-30 дневных норм витамина В12 (в икре — одна норма). Большинства других полезных веществ в икре от двух до шести процентов дневной нормы, это мало".

В этой связи эксперт призывает относиться к икре не как к суперпродукту, битком набитому различными ценными для нашего здоровья компонентами, а как к деликатесу. Тем более, что к этому располагает и очень высокая стоимость этого лакомства. Так что употреблять чёрную и красную икру можно изредка, но не ради здоровья, а исключительно ради изысканного вкуса.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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