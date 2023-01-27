С Калининградской детской больницы взыскали 4,5 млн за смерть подростка

Детская областная больница Калининградской области заплатит 4,5 млн рублей за смерть подростка в 2019 году. Такое решение принял суд.

Пятнадцатилетняя Ангелина Разинькова лечилась четыре года назад в Детской областной больнице Калининградской области. В феврале 2019 её экстренно госпитализировали сюда с предполагаемым диагнозом объёмное образование спинного мозга на уровне поясничного отдела. Нейрохирург Пётр Литвиненко осмотрел девочку, отметив наличие вялого парапареза и обезвоживание. КТ спинного и головного мозга опухоли не показали, подростку назначали и другие обследования, которые опухоль не подтвердили, как пишет телеграм-канал "Медицинская Россия".

15 февраля Литвиненко заподозрил у девочки психическое расстройство, 20 февраля её осмотрел психиатр и поставил диагноз "депрессивный эпизод тяжёлый степени", направив на стационарное лечение. Однако при оформлении в приёмном отделении психиатрической больницы девочка перестала дышать и вскоре скончалась. Её смерть, согласно судмедэкспертизе, наступила от острой сердечной недостаточности в результате диффузного миокардита. Именно в пропуске этого тяжёлого расстройства и обвинили родственники врача Литвиненко.

Сам нейрохирург считал, что не мог выявить миокардит, так как это заболевание редкое и имеет "скудную клиническую картину". Но эксперты считают, что в больнице должны были провести исследование ЭхоКГ и МРТ сердце, а также консультацию с кардиологом. Родственники умершей просили взыскать с больницы 20 млн рублей, суд удовлетворил их требования частично.

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