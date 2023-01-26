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Модель Лика Ли: "Сыр и кунжут необходимы для здоровья зубов"

Здоровье

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужна не только гигиена полости рта. Про правильное питание, которое будет укреплять зубную эмаль и не будет способствовать развитию кариеса, рассказала читателям Pravda.Ru профессиональная модель Лика Ли.

Модель Лика Ли: "Сыр и кунжут необходимы для здоровья зубов"

Чем больше сладкой пищи, тем быстрее образуется зубной налёт. Если без сладкого ну никак, то рассмотрите такие варианты:

  • сухофрукты,
  • фрукты,
  • натуральный мёд,
  • сладости на фруктозе, стевии и сорбите.

Также Лика отметила, что кислые продукты разъедают зубную эмаль не меньше сладких, поэтому их тоже стоит исключить.

"Сыр — полезный для зубов ингредиент, заметно улучшают самочувствие все твёрдые сорта, творожные и моцарелла. Чёрный и белый кунжут — мощный источник кальция. Добавляйте его не менее чайной ложки с горкой на тарелку в уже готовую и немного остывшую кашу — чтобы не выварить полезные элементы. А также в салаты или к мясу", — отмечает Лика.

Ещё одни незаменимый продукт для здоровья зубов — чеснок. Издревле им наши предки лечили цингу. Но с этим ингредиентом надо быть осторожней: острый вкус чеснока может повредить слизистые оболочки рта или желудка.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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