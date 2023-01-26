Нутрициолог Суханова: пророщенные семена при неправильном приёме опасны для здоровья

Пророщенные семена при неправильном употреблении провоцируют проблемы с пищеварением, заявила нутрициолог Елена Суханова.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, заниматься проращиванием семян следует самому, ведь в случае их приобретения в магазине они быстро плесневеют. По словам эксперта, для проращивания обычно берут бобы, зелёную чечевицу, маш или гречку.

"Семена могут прорасти за пару суток. Как только ростки достигнут длины семи-восьми миллиметров, их можно есть", — сказала Суханова.

Она также призвала россиян воздержаться от чрезмерного употребления пророщенных семян во избежание ухудшения работы желудочно-кишечного тракта. Если пищеварительная система нормально на них реагирует, необходимо немного увеличить порцию, уточнила нутрициолог.

Специалист посоветовала начинать приём семян с одной-двух ложек в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.