Пророщенные семена при неправильном употреблении провоцируют проблемы с пищеварением, заявила нутрициолог Елена Суханова.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, заниматься проращиванием семян следует самому, ведь в случае их приобретения в магазине они быстро плесневеют. По словам эксперта, для проращивания обычно берут бобы, зелёную чечевицу, маш или гречку.
"Семена могут прорасти за пару суток. Как только ростки достигнут длины семи-восьми миллиметров, их можно есть", — сказала Суханова.
Она также призвала россиян воздержаться от чрезмерного употребления пророщенных семян во избежание ухудшения работы желудочно-кишечного тракта. Если пищеварительная система нормально на них реагирует, необходимо немного увеличить порцию, уточнила нутрициолог.
Специалист посоветовала начинать приём семян с одной-двух ложек в день.
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