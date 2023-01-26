Диетолог: интуитивное питание приносит удовольствие и помогает бороться с лишним весом

Диеты часто мучительны и заканчиваются срывом. Поэтому лучше придерживаться интуитивного питания, рассказала нутрициолог Юлия Воистинных в интервью "СЭ".

Новый подход позволяет ориентироваться на личные потребности и ощущения вместо диетических ограничений, заметила специалист.

По словам диетолога, интуитивное питание заставляет прислушиваться к своему организму. Чувство голода говорит о наступившем времени приёма пищи, а чувство насыщения о её достаточности.

Такой способ питания разделяет физический голод от эмоционального и помогает выбирать полезные продукты. В интуитивном питании нет запретов, освоивший его человек может всю жизнь не набирать лишний вес, заключила эксперт.

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