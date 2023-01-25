Терапевт: специального лечения кори не существует

По каким симптомам можно вовремя распознать корь, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснил, что корь это тяжёлое заболевание дыхательной системы. Чаще ею болеют дети, но болезнь могут подхватить и взрослые. Причём у последних она протекает тяжелее.

Среди симптомов врач выделил высокую температуру от 39 градусов, сухой кашель, насморк и боль в горле. Также появляются конъюнктивит и коревая сыпь, которая начинается вместе с температурой и покрывает почти всё тело.

Болезнь может вызвать такие осложнения, как ушную инфекцию, пневмонию и энцефалит.

При появлении перечисленных симптомов Кондрахин посоветовал обратиться к врачу заметив, что специального лечения кори не существует.

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