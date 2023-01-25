Врач Степанов: привычка есть на ходу может привести к раку

Опухоли кишечника и оболочки прямой кишки могут стать следствием неправильного питания. А к нему относится привычка есть на ходу, отказ от овощей и фруктов.

Наука пока не доказала существования причинной-следственной связи между пищей и опухолями, но любители фастфуда и других вредных продуктов питания вроде чипсов и переработанного красного мяса, по статистике, значительно чаще сталкиваются с опухолями желудочно-кишечной системы. Заведующая отделением лабораторной онкологии, врач-онколог Елена Жукова и врач-радиолог Института Ядерной Медицины Евгений Степанов рассказали, что опухоли кишечника и оболочки прямой кишки могут возникать из-за привычки есть на ходу, а также в результате исключение из рациона фруктов и овощей.

"Людям, даже со здоровым желудочно-кишечного трактом (ЖКТ), стоит придерживаться правил разумного и здорового питания, — объяснили врачи изданию "Спорт-Экспресс". — Стоит увеличить употребление фруктов и овощей, богатых клетчаткой, снизить объём фастфуда, острой или пересоленной пищи, полуфабрикатов, колбасных изделий и прочего. Недостаток растительной клетчатки в сочетании с большим количеством мясных продуктов высокой степени переработки вызывает нарушение перистальтики и раздражение кишечной стенки".

Многочисленные исследования называли фастфуд нездоровой категорией пищи, поскольку здесь очень много соли, быстрых углеводов, усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и нитратов. Фастфуд перегружает поджелудочную железу, так как организм изо всех сил стремится поскорее переварить пищу, производя при этом множество ферментов. Их чрезмерное количество нарушает работу поджелудочной и приводит к её воспалению. Как следствие, это может вызывать кисты и токсичные изменения слизистой толстой кишки. Вместо фастфуда лучше употреблять овощи и фрукты, цельные злаки, орехи, а также домашние блюда из полезных ингредиентов.

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