Диетолог: при чувствительной слизистой желудка нужно исключить острое, жареное и жирное

При большой чувствительности желудка необходимо избегать некоторых продуктов, которые могут ухудшить состояние. Их перечислила врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснила, что из рациона следует исключить острое, жареное, жирное, а также сложные углеводы и крепкий чай. Алкоголя и кофе также следует избегать, поскольку они повышают чувствительность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Во время обострения болезней ЖКТ при индивидуальной непереносимости нужно исключить кисломолочные продукты. Не следует допускать длительных перерывов между едой, чтобы не провоцировать выброс соляной кислоты, добавила диетолог.

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