Травмы головы увеличивают риск смерти у взрослых в два-три раза

Продолжавшееся 30 лет исследование показало, что травмы головы в два-три раза повышают уровень смертей среди взрослых людей. Оно проведено учёными Университета Пенсильвании.

Показатель смертности среди взрослых людей, столкнувшихся ранее с умеренными или тяжёлыми травмами головы, был почти в три раза выше, чем у их ровесников, никогда этих травм не имевших. Также исследование показало, что любая травма головы, включая самые лёгкие, почти в два раза увеличивает смертность взрослых, по сравнению с теми, кто голову не травмировал. Об этом пишет CTVNews.

Ученые выяснили, что почти 23 млн взрослых жителей США в возрасте от 40 и старше уже травмировали голову так, что теряли сознания. Это было связано со случайными падениями, автомобильными авариями или спортивными травмами. Исследователи сопоставили различные типы травм головы с риском хронических заболеваний, включая эпилепсию с поздним стартом, деменцию, а также с частотой инсультов.

Итоги исследования подчёркивают важность защиты людей от травм головы, чего можно добиться, к примеру, за счёт ношения шлемов и более частого использования ремней безопасности. Чаще всего столкнувшиеся с травмами головы люди впоследствии умирали от нейродегенеративных заболеваний вроде старческого слабоумия и болезни Паркинсона.

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