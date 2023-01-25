Диетолог: даже ленивый человек может похудеть без усилий

Известно, что избавиться от лишнего веса можно за счёт силы воли вкупе с диетой и физическими нагрузками. Но диетолог рассказала о хитростях, помогающих худеть без усилий.

Если перед вами стоит задача сбросить всего пару-тройку килограммов, то этого реально добиться без существенных жертв. К примеру, побороть тягу к сладкому, из-за которого мы и набираем лишние килограммы, можно с помощью обыкновенного мёда. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

"Если вам кажется, что вы жить не можете без сладкого, и именно из-за него не можете похудеть, попробуйте добавлять мёд к каждому приему пищи, — сообщила Евгения Пегова "Подмосковью сегодня". — Мёд можно использовать вместе с заправкой для салата или добавить к мясу. Он сочетается практически с любой едой".

При этом она подчёркивает, что в день нельзя поглощать более трёх столовых ложек мёда. В сезон вместо мёда можно использовать клубнику, являющуюся очень вкусной и полезной. Небольшая порция этих ягод избавляет от острого желания получить за обедом или ужином десерт. Также диетолог советует налегать на спаржу, которая содержит минимум калорий и способствует удалению жидкости из организма. Наконец. неплохой эффект дают сауна и массаж, которые еще и благотворно воздействуют на кожу.

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