Работник скорой помощи чуть не умер, спасая жизнь жертвы инфаркта

Уникальный случай произошёл в Свердловской области. Здесь работникам скорой помощи пришлось одновременно спасать жизнь и пациента с инфарктом, и своего коллеги.

В городе Каменск-Уральском реанимационная бригада в составе фельдшеров Руслана Ярулина и Марины Новокрещеновой в новогоднюю ночь поехала к пациенту. Пожилой мужчина жаловался на сильные боли в груди, и обследование подтвердило возможность инфаркта. Пациента требовалось транспортировать на носилках к машине, и в этом деле фельдшеру Ярулину привычно помогал водитель скорой помощи. Но на первом этаже дома он вдруг остановился, опустился на пол и вскоре потерял сознание.

В течение 5 секунд водитель скорой еще тяжело и прерывисто дышал, а потом перестал — у него наступила клиническая смерть. Таким образом рядом с носилками, на которых лежал больной с инфарктом, появился ещё один пострадавший, причем уже не подающий признаков жизни. Об этом сообщает издание "Твой Континент".

Однако сотрудники скорой помощи немедленно и без лишних слов приступили к реанимации своего коллеги за счёт непрямого массажа сердца и дефибриллятора. В течение двух минут слаженных действий удалось вернуть водителю пульс. В результате, за руль скорой сел Руслан Ярулин, который и повёз своего коллегу в больницу, а инфарктника забрала другая бригада. Оба пациента вскоре оказались в реанимации городской больницы на соседних койках. Сейчас они уже выписаны домой.

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