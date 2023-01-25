Хирург: свежий воздух, генетика и водный режим могут замедлить старение

Образ жизни человека и наследственность — два главных фактора, влияющих на скорость старения. Но если с генами ничего поделать нельзя, то следовать здоровым привычкам никогда не поздно.

Учёные не оставляют попыток затормозить старение или даже остановить его, работы ведутся по всему миру, включая и Россию. Большие надежды связывают с генной терапией, а врач-хирург, доктор медицинских наук Юрий Фокин заявил, что главная причина старения — это возрастные процессы в белках и потеря нашей кожей гидрофильности. Решение этих проблем станет ключом к окончательной победе над старостью.

"Также старение зависит от генетики — одни умирают в 40 лет, другие — в 80. Кроме того, важен образ питания. Существуют такие продукты, которые могут замедлить старение, — рассказал Юрий Фокин "Подмосковью сегодня". — Единой гипотезы старения пока нет, замедлять такие процессы ученые научились, возвращать клетки до младенческого состояния тоже возможно. Всё сводится к простым рекомендациям, если их выдерживать, то и жить человек будет дольше".

Для снижения скорости возрастных процессов важно соблюдать водный режим, однако суточная норма воды для каждого человека индивидуальна. Не меньшую пользу представляют озонотерапия и свежий воздух, который можно получить только вдали от мегаполисов. Отсутствие стрессов, устойчивая психика тоже относятся к важным компонентам защиты от преждевременной смерти.

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