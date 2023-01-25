Эндокринолог рассказал о пользе для здоровья домашнего компота

У многих из нас любовь к компоту появилась ещё в детстве благодаря мамам и бабушкам. Этот домашний напиток представляет немалую пользу для здоровья.

У домашнего компота имеется масса полезных свойств, как полагает врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Елена Сюракшина. Сам компот делится на классический, узвар, консервированный и маседуан или подобие коктейля из бланшированных и свежих овощей, которые заливают ягодным сиропом. При регулярном употреблении компота из сухофруктов, замороженных ягод или сезонных фруктов и ягод укрепляется здоровье желудочно-кишечного тракта, такой напиток полезен для всей пищеварительной системы.

"Компот на основе таких сухофруктов, как чернослив и курага, — это натуральное лёгкое слабительное средство, которое способствует мягкому очищению кишечника и является профилактикой запоров, — рассказала Елена Сюракшина "Роскачеству". — Чтобы получить максимум эффекта, стоит не только пить жидкость, но и съедать вареные фрукты — так вы обеспечите организм полезной клетчаткой, которая нужна для правильной работы пищеварения".

За счет содержания минералов домашний натуральный компот укрепляет сердце и сосуды. Он полезен для худеющих мужчин и тех, кто набирает мышечную массу в спортзале. А узвар из изюма, кураги или чернослива даёт защиту от анемии, поскольку в этих сухофруктах высокий уровень железа. В них также содержатся калий, магний и кальций, которые нужны людям, испытывающим высокие ежедневные нагрузки. Данная разновидность компота полезна при нарушениях нервной системы, расстройствах сна, а также тревожности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.