Учёные из Тюмени создают лекарство от подагры

Сотрудники Тюменского медуниверситета работают над лекарством против подагры, которую называют болезнью аристократов. Это вещество на растительной основе, не вызывающее тяжелых побочек.

Препарат для лечения подагры из растительного сырья создаётся экспертами Тюменского медицинского университета. Это лекарство призвано нормализовать уровень мочевой кислоты, и в ближайшее время создатели препарата планируют получить на него патент. Лекарство предназначается против синдрома гиперурикемии и подагры, как рассказал один из его создателей, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией хроматографии и элементного анализа университета Даниэль Бояринцев.

"Рабочее название вещества — модифицированный троксерутин, — сообщил Бояринцев "Тюменской линии". — Оно создано на основе флавоноидов и не только нормализует уровень мочевой кислоты, но и оказывает противовоспалительное действие. Это позволит обойтись без приема нестероидных противовоспалительных средств, которые сегодня врачи назначают в дополнение к популярному медикаменту для лечения гиперурикемии и подагры".

Против так называемой болезни аристократов существуют различные препараты вроде колхицына, но они не лишены серьёзных побочных эффектов, включая и те, что представляют опасность для сердечно-сосудистой системы. А модифицированный троксерутин, как обещают его создатели, таких побочек не имеет. Доклинические испытания начнутся в самое ближайшее время.

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