Для правильной осанки рюкзак надо носить на груди

Большинство из нас предпочитает носить рюкзаки на спине, ведь изначально они для этого и были предназначены. Но если перевесить рюкзак на грудь, у человека улучшится осанка.

Некоторые время тому назад на улицах городов начали появляться редкие пешеходы, носящие рюкзаки не на спине, а на груди. Их воспринимали, в лучшем случае, как оригиналов, а в худшем, просто крутили пальцем у виска. Распространилось мнение, что таким образом эти люди просто хотят выделиться из окружающих. Но физиотерапевт, эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко полагает, что они поступали правильно.

"Я бы, если есть возможность, носил рюкзак на груди, — заявил Бондаренко в эфире радиостанции "Говорит Москва". — Попробуйте себя потянуть вперёд, и вы сразу поймёте, что у вас мышцы спины активизировались, лопаточки начинают сводиться, и в грудном отделе выпрямляется ваша сутулость, каждый может попробовать. Если мы носим какую-то сумку на плече, я бы рекомендовал её носить наискосок. Через грудь. На левом плече висит, с правой стороны находится сумка".

Эксперт отметил, что 90% случаев, когда одно плечо у человека выше другого, связаны с ношением сумок на одной руке, плече или локте, либо постоянным удерживанием в одной руке телефона. Если мы будем носить сумки на обоих плечах или наискосок, а при использовании телефона применять и правую, и левую руку, то осанка довольно быстро восстановится. Также Бондаренко рекомендует женщинам не носить туфли на каблуке выше пять сантиметров, чтобы не столкнуться с деформацией стопы.

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