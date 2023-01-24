Уральские врачи извлекли живого паразита из сердца девушки

В Челябинске врачи достали живого паразита из сердца жительницы Оренбургской области. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Об этой истории расскажут на телевидении, сюжет посветят 22-летней пациентке.

Девушке казалось, что у неё простуда, но у неё выявили новообразование в лёгких. После обращения пациентки в кардиоцентр выяснилось, что у неё в сердце паразит.

По словам сосудистого хирурга Владислава Аминова, это очень редкий случай. Такое наблюдается в 1% случаев из всех проявлений эхинококкоза.

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