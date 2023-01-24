В Челябинске врачи достали живого паразита из сердца жительницы Оренбургской области. Об этом сообщает издание kursdela.biz.
Об этой истории расскажут на телевидении, сюжет посветят 22-летней пациентке.
Девушке казалось, что у неё простуда, но у неё выявили новообразование в лёгких. После обращения пациентки в кардиоцентр выяснилось, что у неё в сердце паразит.
По словам сосудистого хирурга Владислава Аминова, это очень редкий случай. Такое наблюдается в 1% случаев из всех проявлений эхинококкоза.
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История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.