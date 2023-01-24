Чайный гриб (комбуча) представляет опасность для пациентов с гастритом, язвенной болезнью и подагрой, заявила диетолог Ольга Лушникова.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, этот напиток получается при сбраживании чёрного или зелёного чая с добавлением сахара, бактерий и дрожжей. Эксперт отметила, что в большинстве случаев комбуча приносит пользу здоровью. При этом она призвала не готовить её дома из-за риска присоединения патогенных микроорганизмов.
Гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, подагра и индивидуальная непереносимость компонентов — причины для отказа от употребления чайного гриба, пояснила диетолог.
Она добавила, что в ином случае комбуча может спровоцировать серьёзные отравления, развитие печёночной и почечной недостаточности.
Кроме того, Лушникова подчеркнула: беременные и кормящие женщины, маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом тоже должны сделать выбор в пользу других напитков, ведь чайный гриб им противопоказан.
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