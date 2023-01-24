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Названа полезная для здоровья продолжительность дневного сна

Здоровье

Вопреки набирающему популярность мнению о вреде дневного сна, этот вид отдыха может приносить немалую пользу здоровью. Важно только, чтобы он не слишком затягивался, как полагает эксперт. 

Названа полезная для здоровья продолжительность дневного сна

В последние годы стали появляться публикации о вреде дневного сна. Их авторы утверждают, что отдых днем происходит в ущерб ночному сну или в качестве компенсации хронического недосыпа. Мол, любящие поспать подольше днем пенсионеры потом полночи ворочаются и не могут заснуть, а утром встают разбитые и спят днем еще дольше. Вообще, человеку достаточно получать семь-восемь часов сна по ночам для полноценного и крепкого здоровья, а ничего сверх этого не требуется. Но нейропсихолог, кандидат наук Светлана Шишкова убеждена в полезности дневного сна. 

"Дневной сон действительно помогает восстановить силы, повысить производительность труда и концентрацию внимания, — рассказала Светлана Шишкова "Аргументам и фактам". — Однако дневной отдых принесет пользу лишь в правильной дозировке. Эксперты рекомендуют сон от 10 до 20 минут, поскольку после этого времени организм погружается в глубокую фазу сна, пробуждение во время которой чревато чувством "разбитости" и "оглушенности"... Полноценный дневной сон может привести к ночной бессоннице". 

Если поспать минут 20 днем никак не получается, можно просто посидеть в тишине, но лучше с закрытыми глазами и с приглушенным светом. Как полагает эксперт, самое подходящее время для дневного отдыха — это период с 13 до 15 часов. Если он миновал, а подремать не удалось, постарайтесь просто сегодня вечером пораньше лечь спать.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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