Названа полезная для здоровья продолжительность дневного сна

Вопреки набирающему популярность мнению о вреде дневного сна, этот вид отдыха может приносить немалую пользу здоровью. Важно только, чтобы он не слишком затягивался, как полагает эксперт.

В последние годы стали появляться публикации о вреде дневного сна. Их авторы утверждают, что отдых днем происходит в ущерб ночному сну или в качестве компенсации хронического недосыпа. Мол, любящие поспать подольше днем пенсионеры потом полночи ворочаются и не могут заснуть, а утром встают разбитые и спят днем еще дольше. Вообще, человеку достаточно получать семь-восемь часов сна по ночам для полноценного и крепкого здоровья, а ничего сверх этого не требуется. Но нейропсихолог, кандидат наук Светлана Шишкова убеждена в полезности дневного сна.

"Дневной сон действительно помогает восстановить силы, повысить производительность труда и концентрацию внимания, — рассказала Светлана Шишкова "Аргументам и фактам". — Однако дневной отдых принесет пользу лишь в правильной дозировке. Эксперты рекомендуют сон от 10 до 20 минут, поскольку после этого времени организм погружается в глубокую фазу сна, пробуждение во время которой чревато чувством "разбитости" и "оглушенности"... Полноценный дневной сон может привести к ночной бессоннице".

Если поспать минут 20 днем никак не получается, можно просто посидеть в тишине, но лучше с закрытыми глазами и с приглушенным светом. Как полагает эксперт, самое подходящее время для дневного отдыха — это период с 13 до 15 часов. Если он миновал, а подремать не удалось, постарайтесь просто сегодня вечером пораньше лечь спать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.