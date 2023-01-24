Комок волос весом в три килограмма вытащили из желудка подмосковной девушки

Врачи Щелковской больницы провели хирургическое удаление огромного комка волос из желудка девушки. Долгое время она страдает от трихофагии.

Этим научным термином в психиатрии называют поедание собственных волос. Психическое расстройство встречается редко и почти всегда сопровождается трихотилломанией — такой же компульсивной страстью к выдергиванию волос. Именно это поедание со временем приводит к тому, что в желудке появляется неперевареваемый комок волос трихобезоар.

21-летняя пациентка поступила в Щелковскую больницу в крайне истощенном состоянии, как пишет издание Mash. Она жаловалась на приступы тошноты и рвоты после каждого приема пищи, а также постоянные боли в животе. Сканирование живота показало наличие трихобезоара и кровоточащих язв в желудке. А опрос психиатра подтвердил, что у девушки трихофагия. Более того, раньше ей уже удаляли волосы из желудка, но не в таком количестве.

Операция прошла успешно, а вес извлеченного наружу комка волос составил почти три килограмма, что является рекордом для больницы. После восстановления в хирургическом отделении девушке придется начать серьезное лечение уже у психиатра, без которого она снова начнет поедать собственные волосы.

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