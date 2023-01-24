Иммунолог: защиты от вирусов не существует, можно лишь снизить риск заболевания

Стопроцентных способов защититься от вирусов не существует, можно только снизить риск заболевания. Что делать, чтобы не заболеть рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснила, что вирусы есть всегда, но активизируются больше в осенне-зимний период, когда начинается слякоть. Они попадают в метро и закрытые помещения, повышается вероятность подхватить инфекцию.

Чтобы не заразиться, нужно ограничить контакты с заболевшими, даже внутри семьи. А если человек заболел сам, нужно изолироваться, добавила доктор.

Также она перечислила способы профилактики вирусных заболеваний. Для этого, по её словам, следует вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек, тепло одеваться, отдыхать и проветривать помещения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.