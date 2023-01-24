Если тело пахнет яблоками, это может говорить о диабете

Существуют специфические запахи тела, которые могут указывать на наличие скрытого диабета, как отметил врач-эндокринолог. При этой болезни очень важна своевременная диагностика.

Миллионы россиян живут с диабетом второго типа и не подозревают об этом. Болезнь медленно прогрессирует, она может проявить себя тяжелейшими обострениями, включая патологии конечностей, нарушения зрения и даже гипогликемическую кому. Поэтому очень важно вовремя поставить диагноз. А для этого надо внимательно следить за своим здоровьем, обращая внимания на характерные симптомы диабета вроде постоянной жажды и частых мочеиспусканий. Еще одним таким признаком могут стать изменения запаха тела, у которого появляется аромат ацетона и прелых яблок.

"Есть несколько причин появления этого запаха, — рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Мадина Шорова в интервью "Известиям". — Одной из наиболее опасных является сахарный диабет. При этом заболевании в крови повышается уровень глюкозы, однако инсулин не может ее расщепить. И тогда, для того чтобы получить энергию, организм, вместо глюкозы начинает расщеплять жиры. В результате этого накапливаются кетоновые тела (ацетон), которые выводятся через кожу".

Диабет второго типа вылечить уже невозможно в отличии от преддиабета, но пациенту вполне по силам подавить болезнь и не дать ей прогрессировать. Для этого необходимо изменить питание и похудеть, так как ожирение - основная причина развития данной разновидности диабета. Огромную роль также играют физические нагрузки и постоянный контроль уровня сахара в крови.

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