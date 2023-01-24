Здоровый образ жизни не гарантирует полной защиты от инфарктов

Принято считать, что защититься от инфарктов и инсультов можно за счет здорового образа жизни — спорта, правильного питания и полноценного отдыха. Однако кардиолог Сергей Черепенин называет это распространенным мифом.

Конечно, очень полезно для всего организма в целом вести правильный образ жизни, который включает в себя полноценные физические нагрузки, не приводящие к переутомлению, здоровое питание, сбалансированное по всем основным группам продуктов, с достаточным количеством витаминов и минералов, а также адекватный отдых, обеспечивающий и защиту от стресса. Но все это вкупе не является именно стопроцентной защитой от болезней сердца, как заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

"Здоровый образ жизни — один из факторов, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это значительно снижает риск, но не дает полной защиты от болезней, — рассказал Сергей Черепенин в интервью "Вечернему Челябинску". — На развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний влияет наследственность. Поэтому важно регулярно проходить обследования".

Эти регулярные осмотры у врачей и сдача анализов особенно важны, если у ближайших родственников сердечно-сосудистые болезни появились в молодом возрасте. Кардиолог также назвал мифом утверждение о том, что при нормальном давлении опасность болезней сердца минимальна. Повышенное давление — только один фактор риска таких болезней. А ведь есть еще и вредные привычки вроде курения, высокий холестерин, сахарный диабет и так далее.

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