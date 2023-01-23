Эндокринолог развеял миф о вредности молочных продуктов для кожи

Мнение о том, что молочные продукты негативно влияют на организм человека, сильно преувеличено. Об этом заявил эндокринолог Артём Тужиков.

Специалист объяснил в беседе с "СЭ", что из-за большого количества материалов в Сети, которые доказывают вред молочки, у людей сформировалось убеждение, что молоко провоцирует кожные высыпания и целлюлит.

Также ошибочно считается, что молочные продукты приводят к инсулинорезистентности и диабету, ускоряют ожирение и вызывают отёки, добавил Тужиков.

Он объяснил, что кожные высыпания может вызывать обезжиренное молоко. Чем меньше жира, тем сильнее будет кожная реакция.

Кисломолочные продукты к таким проявлениям не приводят. А если высыпания всё же появляются, то дело не в молоке, а в индивидуальной реакции организма. Людям с такими проблемами нужно соблюдать норму потребления продукта, заключил эндокринолог.

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