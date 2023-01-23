Инфекционист: заражение коронавирусом, гриппом и ОРВИ провоцирует бактериальную инфекцию

Врачи заявляют, что существует риск заразиться тремя инфекциями сразу — коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Об опасности такого набора болезней "Вечерней Москве" рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, человек может заразиться несколькими вирусами, и это не удивительно.

Но одновременное заболевание двумя и более инфекциями не повышает риск развития тяжёлых осложнений, хотя состояние больного значительно ухудшается. заметила доктор.

Одновременное заражение провоцирует бактериальную инфекцию. Так, у пациентов с гриппом и коронавирусом может развиться отит, пневмония или поражение почек и сердца, добавила врач.

Повышает ли совокупность вирусов вероятность летального исхода, неизвестно. Вирусы быстро мутируют, поэтому в этой области некая неопределённость, заключила инфекционист.

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