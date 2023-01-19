Существует ряд заболеваний, при которых нельзя летать на самолете. Об этом рассказал кардиолог Сергей Жуков в интервью "СЭ".
По словам специалиста, стоит отказаться от полёта тем, кто перенёс недавно сосудистые заболевания: инфаркт или инсульт.
Также опасность представляет перелёт для людей с тромбофлебитом и тромбозом, добавил доктор.
Для образования тромба достаточно длительного пребывания в одной позе. Поэтому крайне опасны перелёты дольше шести часов и положение, при котором человек сидит нога на ногу, заметил он.
Противопоказаниями к полёту на самолете являются обострение заболеваний, связанных с дыхательной системой, болезни психиатрического характера, в группе риска находятся и беременные, заключил собеседник издания.
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