Кардиолог: полёты на самолёте противопоказаны людям, имеющим серьёзные заболевания

Существует ряд заболеваний, при которых нельзя летать на самолете. Об этом рассказал кардиолог Сергей Жуков в интервью "СЭ".

По словам специалиста, стоит отказаться от полёта тем, кто перенёс недавно сосудистые заболевания: инфаркт или инсульт.

Также опасность представляет перелёт для людей с тромбофлебитом и тромбозом, добавил доктор.

Для образования тромба достаточно длительного пребывания в одной позе. Поэтому крайне опасны перелёты дольше шести часов и положение, при котором человек сидит нога на ногу, заметил он.

Противопоказаниями к полёту на самолете являются обострение заболеваний, связанных с дыхательной системой, болезни психиатрического характера, в группе риска находятся и беременные, заключил собеседник издания.

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