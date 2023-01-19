Дерматовенеролог: "Часто губы шелушатся при дефиците витаминов"

Сухость губ и их шелушение может возникать в силу разных причин, среди самых распространённых — дефицит витаминов, инфекционные и кожные заболевания, аллергические реакции на косметические средства, влияние факторов внешней среды (ветер, мороз, ультрафиолет), обезвоженность, а также привычка облизывать губы, рассказал читателям Pravda.Ru дерматовенеролог и косметолог Дмитрий Швидун.

"Часто губы шелушатся при дефиците витаминов группы В, А, Е, С. Также такое бывает при несбалансированном питании. Предварительно рекомендуется сдать кровь, чтобы понять, каких витаминов не хватает, и ввести в рацион продукты, содержащие дефицитные витамины. Возможен приём и витаминов в таблетированной форме", — пояснил врач.

Сухость и шелушение может появляться также при:

псориазе,

туберкулёзе,

сифилисе,

атопическом дерматите,

анемии,

заедах.

Конечно, в таком случае одним приёмом витаминов не обойдёшься и потребуется помощь специалиста. При аллергических реакциях нужно исключить контакт с аллергеном, убрать из использования помаду, блеск для губ, отбеливающие зубные пасты, крем с ретинолом.

"Чтобы минимизировать агрессивное воздействие окружающей среды, в холодный период стоит закрывать зону губ шарфом, использовать гигиенические помады с пантенолом, церамидами только за 30 -40 минут до выхода на улицу. В жаркое время использовать крем с Spf 50 и не загорать лицом, использовать шляпу с полями, кепку", — резюмирует эксперт.

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