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Дерматовенеролог: "Часто губы шелушатся при дефиците витаминов"

Здоровье

Сухость губ и их шелушение может возникать в силу разных причин, среди самых распространённых — дефицит витаминов, инфекционные и кожные заболевания, аллергические реакции на косметические средства, влияние факторов внешней среды (ветер, мороз, ультрафиолет), обезвоженность, а также привычка облизывать губы, рассказал читателям Pravda.Ru дерматовенеролог и косметолог Дмитрий Швидун.

Дерматовенеролог: "Часто губы шелушатся при дефиците витаминов"

"Часто губы шелушатся при дефиците витаминов группы В, А, Е, С. Также такое бывает при несбалансированном питании. Предварительно рекомендуется сдать кровь, чтобы понять, каких витаминов не хватает, и ввести в рацион продукты, содержащие дефицитные витамины. Возможен приём и витаминов в таблетированной форме", — пояснил врач.

Сухость и шелушение может появляться также при:

  • псориазе,
  • туберкулёзе,
  • сифилисе,
  • атопическом дерматите,
  • анемии,
  • заедах.

Конечно, в таком случае одним приёмом витаминов не обойдёшься и потребуется помощь специалиста. При аллергических реакциях нужно исключить контакт с аллергеном, убрать из использования помаду, блеск для губ, отбеливающие зубные пасты, крем с ретинолом.

"Чтобы минимизировать агрессивное воздействие окружающей среды, в холодный период стоит закрывать зону губ шарфом, использовать гигиенические помады с пантенолом, церамидами только за 30 -40 минут до выхода на улицу. В жаркое время использовать крем с Spf 50 и не загорать лицом, использовать шляпу с полями, кепку", — резюмирует эксперт.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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