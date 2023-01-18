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Эндокринолог: "Заболевания щитовидной железы часто возникают из-за стресса"

Здоровье

Заболевания щитовидной железы очень распространены на сегодняшний день, при этом по статистике женщины страдают этой патологией чаще, чем мужчины, считает эндокринолог Лидия Биндюкова.

Эндокринолог: "Заболевания щитовидной железы часто возникают из-за стресса"

Заболевания щитовидной железы связаны с другими аутоиммунными заболеваниями, беременностью, хроническим стрессом, тревожностью, депрессией. Кроме того, по мнению эксперта, к факторам риска возникновения заболеваний щитовидной железы относят:

  • Генетический аспект

Если у родственников были заболевания крови либо у самого пациента уже есть аутоиммунные заболевания (например, надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет 1 типа), то развитие патологии щитовидной железы выше

  • Возраст

Пациенты старше 50 лет чаще страдают патологией щитовидной железы

  • Внешняя среда

Распространенность заболеваний щитовидной железы у населения выше в тех районах, где наблюдается дефицит йода в почве и воде, а также где был радиационный выброс.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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