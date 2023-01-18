Диетолог: молоко может быть вредным из-за лектинов и эстрогена

Молоко — полезный и ценный продукт, если не пить его слишком много. О возможных негативных качествах молока рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "СЭ".

По словам специалиста, в молоке есть лектины, которые могут нарушать проницаемость кишечника. Также в нём содержится инсулиноподобный фактор роста. Он повышает инсулин, что может стать причиной ожирения или развития опухолей.

Так как молоко дают женские особи - коровы - то в нём есть гормон эстроген. Но чтобы он оказал влияние на организм, нужно выпить несколько литров молока, добавила доктор.

Привыкать к цельному молоку можно с маленьких порций, а можно добавлять молоко в кашу на воде. Всё переносится легко, заключила Соломатина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.