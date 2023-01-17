Крапивница и отёки нередко сигнализируют об аллергии на холод, заявила заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, в большинстве случаев у пациентов возникают отёки на руках, лице или губах.
"Когда человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро, от пяти минут до получаса", — отметила специалист.
По её словам, аллергия на холод чаще всего проходит без применения лекарственных препаратов. Для улучшения состояния следует просто вернуться в тёплое помещение, указала Нуртазина. Она также добавила, что некоторые россияне сталкиваются с аллергией на холодную пищу или воду.
Эксперт порекомендовала пациентам, страдающим от такого недуга, отказаться от чрезмерного употребления мороженого во избежание отёка полости рта и горла.
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