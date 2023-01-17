Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посыпалась линия обороны ВСУ Северск — Артёмовск — Соледар
Коротченко: России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке
Артист Максим Галкин* пошутил о личной жизни с Аллой Пугачёвой
В одном из районов Петрозаводска раздались взрывы
Экс-разведчик США Риттер заявил, что в денацификации поможет только одно решение — пуля
Бывший сенатор Россель считает, что столицей России должен стать Новосибирск
Малиновская перечислила симптомы свиного гриппа у детей: "Вызывает осложнения"
Матвийчук: ВС РФ будут разрушать критическую инфраструктуру Киева по щадящему режиму
Кива назвал отставку Арестовича планом президента Украины Зеленского

Эксперт Нуртазина: аллергию на холод легко распознать по крапивнице и отёкам

Здоровье

Крапивница и отёки нередко сигнализируют об аллергии на холод, заявила заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

Эксперт Нуртазина: аллергию на холод легко распознать по крапивнице и отёкам

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, в большинстве случаев у пациентов возникают отёки на руках, лице или губах.

"Когда человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро, от пяти минут до получаса", — отметила специалист.

По её словам, аллергия на холод чаще всего проходит без применения лекарственных препаратов. Для улучшения состояния следует просто вернуться в тёплое помещение, указала Нуртазина. Она также добавила, что некоторые россияне сталкиваются с аллергией на холодную пищу или воду.

Эксперт порекомендовала пациентам, страдающим от такого недуга, отказаться от чрезмерного употребления мороженого во избежание отёка полости рта и горла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО Михаил Плисюк Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Последние материалы
Кива назвал отставку Арестовича планом президента Украины Зеленского
В Запорожской области сообщили, что количество ждущих возвращения Киева уменьшается
Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о "сумасшедших" рейтингах своих программ
Демографический кризис в Китае: население страны сократилось на 850 тыс. человек
Володин: Украина стала плацдармом не только для ослабления РФ, но и Европы
Президент Польши Дуда признал, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun
Глава Минобороны Шойгу дал поручение сформировать армейский корпус ВС РФ в Карелии
МО РФ проведёт масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 годы
Дуда: Германия как член НАТО обязана передать танки Киеву
Худяков: Урганту нужно официально поддержать СВО, чтобы вернуть своё шоу на экраны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников