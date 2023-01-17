Эксперт Нуртазина: аллергию на холод легко распознать по крапивнице и отёкам

Крапивница и отёки нередко сигнализируют об аллергии на холод, заявила заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, в большинстве случаев у пациентов возникают отёки на руках, лице или губах.

"Когда человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро, от пяти минут до получаса", — отметила специалист.

По её словам, аллергия на холод чаще всего проходит без применения лекарственных препаратов. Для улучшения состояния следует просто вернуться в тёплое помещение, указала Нуртазина. Она также добавила, что некоторые россияне сталкиваются с аллергией на холодную пищу или воду.

Эксперт порекомендовала пациентам, страдающим от такого недуга, отказаться от чрезмерного употребления мороженого во избежание отёка полости рта и горла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.