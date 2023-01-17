Генетик: курение может стать причиной холодных ног

Курение может стать причиной не только онкологии, бронхолегочных и сердечных заболеваний, но также и холодных ног. Об этом рассказала генетик, нутрициолог Светлана Перес в интервью "СЭ".

Специалист объяснила, что никотин в процессе курения вызывает сужение кровеносных сосудов и уменьшает количество поступающей в них крови. Температура конечностей из-за этого значительно снижается.

"Одна сигарета наполовину уменьшает приток крови к ногам, для его нормализации потребуется не менее часа", — добавила врач.

Ранее врач рассказал об опасном сюрпризе электронных сигарет.

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