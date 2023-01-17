Гастроэнтеролог: тыквенные семечки могут принести ощутимую пользу здоровью

Если регулярно есть тыквенные семечки, можно принести ощутимую пользу здоровью. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Елена Манило в интервью "Доктору Питеру".

По словам специалиста, безопасными антидепрессантами и натуральным снотворным их делает обилие в составе триптофана, который способствует выработке серотонина и мелатонина.

На нервной системе благотворно сказывается и наличие магния, добавила доктор.

Она отметила, что семена тыквы показаны гипертоникам, поскольку присутствующая в них аминокислота аргинин помогает производству оксида азота, который улучшает тонус сосудов и способствует улучшению кровотока.

Также употребление тыквенных семечек способствует профилактике нарушений мочеиспускания и развития аденомы простаты, положительно влияет на работу ЖКТ, помогает при запорах, заключила собеседник издания.

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