Диетолог Гинзбург: крещенская вода не отличается по свойствам от обычной

Освящённая на Крещение вода по составу не отличается от обычной. Так считает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист убеждён, что церковные ритуалы не могут изменить характеристики воды, например, pH-уровень и электропроводность, поскольку поменять химический состав можно только фильтрацией и минерализацией.

"Освящение воды не может изменить химический состав жидкости… Это в точности такая же вода, как и до освящения", — заявил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Воду для освящения следует брать из проверенных источников, она должна быть чистая и без вредных примесей, добавил собеседник издания.

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