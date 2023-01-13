Иммунолог Болибок: пневмония является самым опасным осложнением гриппа

Самым опасным осложнением гриппа является вирусная гриппозная пневмония. Её выявляют у каждого пятого больного. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, опасность заключается в том, что возникает риск тяжёлого воспаления лёгких и кровоизлияний в лёгочную ткань.

К пневмонии может добавиться бактериальная инфекция, что увеличит тяжесть болезни и может привести к смерти, объяснил Болибок.

Сейчас наблюдается большая смертность от гриппа, чем от коронавируса. Но вакцинация помогает снизить риск осложнений и облегчить течение болезни, заключил доктор.

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