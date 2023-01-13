Эпидемиолог Онищенко: "кракен" даст подскок числа заболевших COVID-19 в РФ

Новая разновидность коронавируса "кракен" более заразна, чем другие варианты. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что "кракен" очень редко приводит к летальному исходу.

"Он даст подскок числа заболевших", — считает эксперт.

Онищенко призвал россиян не воспринимать новую разновидность COVID-19 в пассивном режиме. Кроме того, он добавил, что на следующей неделе стоит ждать увеличения количества заражений другими штаммами коронавируса. Врач посоветовал обязательно пройти ревакцинацию для защиты своего организма.

Как пояснил специалист, с приближением весны эпидемиологическая обстановка в российских регионах улучшится.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские учёные создадут вакцину от новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена".

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