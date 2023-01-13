Мясников: витамины для сердца могут стать причиной смерти

Витамины для сердца не только не уменьшают риск возникновения инфаркта, но и становятся причиной смерти. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

Специалист объяснил, что в 2000-х годах учёные провели исследование на зависимость употребления витаминов и развития сердечных болезней. Выяснилось, что витамин E не снизил риск развития сердечных болезней, а даже повысил риск смерти от других причин.

После этого исследования учёным удалось опровергнуть положительные действия других витаминов для сердца, произведенных синтетическим путём, в частности, витамина A и селена, заключил доктор.

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