Гинцбург: в России будет создана вакцина от "кракена" и других новых штаммов COVID-19

Российские учёные из центра им. Гамалеи создадут вакцину от новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе от "кракена". Об этом заявил директор организации Александр Гинцбург.

В интервью РИА Новости он отметил, что специалисты уже приступили к научным разработкам. Как пояснил эксперт, вакцина будет направлена против всех разновидностей COVID-19 с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен").

При этом учёный добавил, что препарат необходимо создавать быстрыми темпами, ведь скорость распространения новых штаммов может увеличиться.

"Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать", — подчеркнул Гинцбург.

Ранее представители Роспотребнадзора сообщили об обнаружении в России первого случая заражения разновидностью коронавируса "кракен".

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