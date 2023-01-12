Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса "Кракен" может скрываться от иммунного ответа и устойчив к защитному действию вакцины. Врач-вирусолог Александр Шляпников видит его опасность в этих отличиях от других вариантов.

По словам специалиста, более высокая заразность нового субварианта приведёт к более тяжёлым последствиям болезни. Возможно обострение хронических заболеваний и проблемы с дыхательной системой, отметил он.

Ситуация ухудшается приходом "Кракена" одновременно с пиком простудных заболеваний. Новым коронавирусом можно заразиться повторно после недавно перенесённой болезни, добавил Шляпников в беседе с "Вечерней Москвой".

Общие симптомы болезни схожи с ОРВИ. Проявляется насморк, першение в горле, чихание и остальные, заключил эксперт.

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