Чумаков: продукт эволюции омикрон-штамма "кракен" ничего опасного не несёт

Вирусолог Пётр Чумаков сравнил новую разновидность коронавируса "кракен" с обычной простудой.

По его словам, очередной продукт эволюции омикрон-штамма не несёт ничего опасного для россиян, кроме страшного названия. При этом эксперт отметил, что "кракен" передаётся от человека к человеку быстрее, чем "омикрон", однако пациенты в большинстве случаев переносят его в лёгкой форме.

"Клеточный иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжёлой формы", — подчеркнул Чумаков в интервью Телеканалу "360".

Он призвал пожилых россиян, людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом обязательно сделать прививку против коронавирусной инфекции.

Ранее представители Роспотребнадзора объявили о том, что в Пензенской области обнаружен первый случай заражения разновидностью "кракен". Как пояснили специалисты, этот вариант зарегистрирован уже в 25 странах мира.

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