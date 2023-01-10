Чумаков: "кракен" — слабый вариант COVID-19, несмотря на пугающее название

"Кракен" является довольно слабым вариантом COVID-19, поэтому не стоит обращать чрезмерное внимание на его пугающее название. Такое мнение выразил вирусолог Пётр Чумаков.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что симптомы этой разновидности коронавируса у всех пациентов проявляются по-разному. Как пояснил специалист, зачастую наблюдается слабое или бессимптомное течение заболевания. При этом он добавил, что с тяжёлой формой "кракена" можно столкнуться при сниженном иммунитете.

Эксперт подчеркнул: на сегодняшний день COVID-19 следует рассматривать в качестве острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ).

"Сейчас ковид превратился в банальную простудную инфекцию, которая иногда даёт жёсткое течение", — заключил Чумаков.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что вариант коронавируса "кракен" передаётся от человека к человеку быстрее, чем омикрон-штамм.

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