Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов

Диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам избегать частого употребления супов, компоненты которых перетёрты до состояния пюре.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, в таких супах содержится гораздо меньше полезных веществ, чем в свежих овощах. Она пояснила, что высокие температуры и механическое размельчение снижают питательную ценность блюда.

По словам диетолога, при тепловом воздействии также происходит повышение гликемического индекса.

Врач добавила, что крем-суп не нагружает зубы и челюсти, а их необходимо постоянно тренировать с помощью более жёсткой пищи.

При этом Рыкалова посоветовала людям, которые страдают от желудочно-кишечных заболеваний и простуды, периодически включать такие супы в рацион. Это поможет избежать нагрузки на органы, задействованные в пищеварительном процессе, уточнила эксперт.

Она подчеркнула: в пюреобразный суп можно добавлять запечённые или отварные овощи, мясо, молоко и лёгкие сливки.

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