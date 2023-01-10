Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Священник о фресках с Путиным и Сталиным в украинских храмах: "Критически неуместно"
Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона
Политолог Данилин: России не нужно брать Киев, чтобы добиться целей на Украине
МК: нумеролог Кузнецов предрёк непростую неделю для режиссёра Никиты Михалкова
Песков признался, что рад успеху фильма "Чебурашка"
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Cухопутных войск РФ
Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО
Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года

Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов

Здоровье

Диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам избегать частого употребления супов, компоненты которых перетёрты до состояния пюре.

Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, в таких супах содержится гораздо меньше полезных веществ, чем в свежих овощах. Она пояснила, что высокие температуры и механическое размельчение снижают питательную ценность блюда.

По словам диетолога, при тепловом воздействии также происходит повышение гликемического индекса.

Врач добавила, что крем-суп не нагружает зубы и челюсти, а их необходимо постоянно тренировать с помощью более жёсткой пищи.

При этом Рыкалова посоветовала людям, которые страдают от желудочно-кишечных заболеваний и простуды, периодически включать такие супы в рацион. Это поможет избежать нагрузки на органы, задействованные в пищеварительном процессе, уточнила эксперт.

Она подчеркнула: в пюреобразный суп можно добавлять запечённые или отварные овощи, мясо, молоко и лёгкие сливки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
За русского солдата немцы сулили своих уголовников Сергей Лебедев В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить Виктор Пахомов Сербия и Хорватия ищут пути сближения Михаил Плисюк
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Последние материалы
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Cухопутных войск РФ
Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО
Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за нацистский лозунг
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников