Британский диетолог: пикша снижает давление и полезна для сердца

Морская рыба пикша принесёт пользу гипертоникам, так как нормализует давление. Об этом рассказала британский врач-диетолог Шона Уилкинсон.

Специалист рекомендует включать в рацион продукты, содержащие витамины группы B, магний и калий. Все перечисленные элементы содержится в пикше.

Этот продукт помогает организму справиться с последствиями окислительного стресса. Понижается давление за счет того, что входящий в состав калий выводит лишнюю соль из организма, добавила эксперт.

Пикша полезна для сердца и мозга, так как содержит Омега-3. Невысокая калорийность и много белка в этой рыбе принесут пользу не только гипертоникам, но и людям с лишним весом, заключила врач.

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