Оториноларинголог: самые вредные для слуха наушники — внутриканальные

Внутриканальные наушники могут привести к тугоухости и глухоте при длительном использовании. Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев в беседе с NEWS.ru.

Специалист объяснил, что наушники, которые вкладываются в уши, создают вакуум в слуховом проходе. Это приводит к повышению нагрузки на барабанную перепонку и слуховой нерв. Частая нагрузка снижает остроту слуха.

В день можно пользоваться наушниками от трёх до пяти часов, громкость не должна превышать половины от максимальной. Но длительное использование наушников ухудшает слух даже на малой громкости.

За пять-шесть лет неправильного использования может появиться тугоухость и глухота, заключил врач.

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