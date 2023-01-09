Диетолог Плотникова: зелёный чай нельзя пить при бессоннице и чувствительности к кофеину

Диетолог Кристина Плотникова объяснила, в каких случаях зелёный чай может оказать негативное влияние на здоровье человека.

По её словам, от употребления такого напитка следует воздержаться при чувствительности к кофеину и бессоннице. Кроме того, она порекомендовала отказаться от зелёного чая пациентам с поражением желудочно-кишечного тракта, беременным женщинам, а также детям, у которых наблюдаются перепады настроения.

Диетолог подчеркнула: всем остальным людям можно пить не больше двух-трёх чашек напитка в день. При этом эксперт призвала покупать зелёный чай только у проверенных производителей, ведь малоизвестные бренды нередко добавляют в него различные примеси.

"Пить его следует без лимона или молока. Это максимально сохранит и раскроет полезные свойства", — отметила Плотникова в интервью "Спорт-Экспресс".

Она порекомендовала сделать выбор в пользу зелёного чая россиянам, которые желают похудеть, ведь этот напиток стабилизирует обменные процессы.

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