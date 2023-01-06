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Гинцбург рассказал об отличительных особенностях гриппа В: страдает голос, появляется хрип

Здоровье

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как проявляется симптомы гриппа В, по которым этот вариант вируса можно отличить от гриппа А.

Гинцбург рассказал об отличительных особенностях гриппа В: страдает голос, появляется хрип

По словам учёного, у заболевших гриппом В сразу меняется голос, потому что от этого типа вируса первыми страдают голосовые связки.

"Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам", — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

Больные гриппом В, по словам Гинцбурга, не могут нормально говорить, сильно хрипят. Это и есть главное отличие этого типа вируса от других, а в остальном симптоматика схожа с другими респираторными заболеваниями: воспаление из носоглотки быстро спускается вниз, поражая бронхи и лёгкие. Нередко вирусная инфекция дополняется бактериальной, которая может привести к воспалению лёгких или бронхиту.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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