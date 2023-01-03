Врач Малышев: в середине января произойдёт повышение заболеваемости гриппом

Во второй половине января на территории РФ вырастет уровень заболеваемости гриппом, следует из заявления врача-инфекциониста Николая Малышева.

В беседе с РБК он порекомендовал россиянам надевать маски и соблюдать самоизоляцию в случае заражения гриппом. Специалист отметил, что на сегодняшний день в целом по стране заболеваемость вновь поднимается.

"Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растёт", — пояснил Малышев.

По его словам, в этот период увеличивается количество пациентов не только с коронавирусом и гриппом, но и с другими респираторными вирусными заболеваниями.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что ситуация с распространением гриппа будет оставаться напряжённой в России до апреля 2023 года, после чего эпидемиологическая обстановка в регионах страны начнёт постепенно стабилизироваться.

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