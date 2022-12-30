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Медицинский психолог Ермолаев посоветовал не пить, чтобы не страдать похмельем

Здоровье

Перед предстоящим праздником многие задумываются о том, как избежать похмелья на следующий день, и быстрее восстановиться. Медицинский психолог Александр Ермолаев поделился своим мнением на этот счёт. Он заявил, что лучше вообще не пить.

Медицинский психолог Ермолаев посоветовал не пить, чтобы не страдать похмельем

"Все взрослые объективно осознают, что не все семейные праздники сопровождаются алкоголем. Человек должен полностью отдавать себе отчёт в том, хочет ли он выпить или нет. Алкоголизация не та "норма", которой нужно придерживаться в Новый год. Трезвый родитель, трезвый праздник и хорошее самочувствие на утро должны быть в приоритете", — передаёт слова эксперта newkhakasiya.online.

Если совсем не употреблять спиртное не удаётся, можно следовать советам, которые помогут избежать похмелья.

  1. Есть перед приёмом алкоголя. Не следует его пить натощак. В противном случае человек быстро пьянеет.
  2. Тщательно относиться к выбору спиртного. Выбирать качественные напитки.
  3. Пить много воды. Это позволит избежать обезвоживания, которое нарушает электролитный баланс. Нужно чередовать приём спиртного с простой водой.
  4. Использовать сорбенты. Следует их выпивать за 2-3 часа до или после употребления алкоголя. Это средство очищает организм от токсичных веществ. Энергосорбенты помогут пережить сложное пробуждение.

Также бар-менеджер заведений The Welcome Bar и Common Place поделился способом избавления от похмелья. Он посоветовал пить щелочную газированную воду и охлаждённую минералку. Также подойдут цитрусовый сок и кисломолочные напитки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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